Kuaför ve Berberlerde bayram yoğunluğu başladı

Bayram hazırlıkları kapsamında özellikle son günlerde artan talep nedeniyle kuaför ve berberler yoğun mesai yapıyor. Erkekler saç ve sakal tıraşı için berberlere giderken, kadınlar da saç bakımı ve diğer işlemler için kuaför salonlarını tercih ediyor. Artan yoğunluk nedeniyle bazı işletmeler gece geç saatlere kadar hizmet vererek müşterilerini bayrama hazırlamaya çalışıyor.

Özellikle Arife Günü yaşanan yoğunluk nedeniyle randevusuz gelen vatandaşların zaman zaman mağduriyet yaşayabildiğini belirten esnaf, bu durumun önüne geçmek için randevu sistemiyle çalıştıklarını ifade ediyor. Bazı işletmeler ise yoğunluğu azaltabilmek adına çalışma saatlerini uzatarak gece geç saatlere kadar hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bayram öncesinde işlerin oldukça hareketlendiğini belirten Fatih Koca Mustafa Paşadaki erkek berberi Abdullah Bilbay, "Yaklaşan Ramazan Bayram dolayısıyla Arife gününe kadar Bayram yoğunlukları başladı. Bizde Ömer Bilbay kardeşimle birlikte müşterilerimize hizmet vermekteyiz. İnsanlar hep traşlarını bayramın ilk günlerine bırakıyorlar. Vatandaşlara tavsiyemiz traşlarını son günlere bırakmasınlar. Çünkü bu dönemde yoğun tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Müşterileri memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Abdullah Bilbay, vatandaşlara randevu alarak gelmeleri çağrısında bulunarak, "Müşterilerimizden bizi arayarak randevu oluşturmalarını istiyoruz. İnsanlar genellikle birçok işini son güne bırakmayı seviyor. Alışverişlerde olduğu gibi kuaför hizmetlerinde de erken davranmak önemli. Bayram öncesi yoğunluk her geçen gün artıyor. Özellikle son günlerde gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Vatandaşların çoğunlukla işlerini son güne bırakıyor. Bu nedenle bazı günler sabaha kadar hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için büyük çaba gösteriyoruz" dedi.