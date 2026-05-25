Kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu başladı

Esnaf ise vatandaşlara son gün uyarısında bulundu. Giyim tarzıyla dikkati çeken semt berberi Abdullah Bilbay, bayram hediyesi olarak her traş olana bir fular hediye etmeye başladı.

Bayram hazırlıkları kapsamında özellikle son günlerde artan talep nedeniyle kuaför ve berberler yoğun mesai yapıyor. Erkekler saç ve sakal tıraşı için berberlere giderken, kadınlar da saç bakımı ve diğer işlemler için kuaför salonlarını tercih ediyor. Artan yoğunluk nedeniyle bazı işletmeler gece geç saatlere kadar hizmet vererek müşterilerini bayrama hazırlamaya çalışıyor.

BAYRAM YAKLAŞINCA YOĞUNLUK ARTIYOR

Özellikle Arife Günü yaşanan yoğunluk nedeniyle randevusuz gelen vatandaşların zaman zaman mağduriyet yaşayabildiğini belirten esnaf, bu durumun önüne geçmek için randevu sistemiyle çalıştıklarını kaydettiler. Bazı işletmeler ise yoğunluğu azaltabilmek adına çalışma saatlerini uzatarak gece geç saatlere kadar hizmet vermeyi sürdürüyor.

BERBERDEN TRAŞI SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI YAPILDI

Bayram öncesinde işlerin oldukça hareketlendiğini belirten Fatih Koca Mustafa Paşadaki erkek berberi Abdullah Bilbay, "Yaklaşan Kurban Bayram dolayısıyla Arife gününe kadar Bayram yoğunlukları başladı. Bizde Ömer Bilbay kardeşimle birlikte müşterilerimize hizmet vermekteyiz. İnsanlar hep traşlarını bayramın ilk günlerine bırakıyorlar. Vatandaşlara tavsiyemiz traşlarını son günlere bırakmasınlar. Çünkü bu dönemde yoğun tempoyla çalışıyoruz" dedi.

BAYRAM TRAŞI OLANLARA FULAR HEDİYE EDİLDİ

Kurban bayramı öncesi yaşanan yoğunlukla birlikte semt berberi olarak fuaları ile dikkati çeken Abdullah Bilbay, müşterilerine traştan sonra fular hediye etti. Bu kampanyanın müşteriler tarafından beğeni ile karşılandığını belirten Abdullah Bilbay, "Ben semt berberiyim kıyafetlerime özen gösteriyorum fularsız traş yapamıyorum. Müşterilerimde her traş olmaya geldiklerinde fularlarımla ilgili iltifatta bulunuyordu. Bende bayram hediyesi olarak her traş olana bir fular hediye etmeye başladım. Bu kampanyam oldukça beğenildi. Şimdi semtte insanlar fularla dolaşmaya başladı" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör