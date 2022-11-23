Küba Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küba’da Neler Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Küba gezilecek yerler doğal ve mimari yapı kapsamında değerlendirilmelidir. Küba'da gezilecek yerler planlaması da buna göre yapılmalıdır. Küçük bir ada devleti olan Küba'da nereler gezilir diye merak ediyorsanız yazımızın tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Küba'da ne yapılır sorusuna cevap bularak kapsamlı bir gezi planı yapabilirsiniz. Küba kaç günde gezilir sorularının cevabı yazımızın devamında.

Küba'da Gezilecek Yerler

Küba, Orta Amerika'nın doğusunda ve Atlas Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bu ülkede çok sayıda gezilecek yer vardır. Gezilecek yerler listesine aşağıdakileri ekleyebilirsiniz.

Varedero

Küba'da inci bir deniz ve plaj görmek istiyorsanız Varedero bölgesini ziyaret etmelisiniz. Turkuaz denizi ile ünlü olan bu bölgede denizin görkeminden istifade ile harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Havana

Küba'nın sembol şehirlerinin başında Havana gelir. Havana, modern bölgeleri olsa da daha çok yıkık dökük ve tarihin izlerini taşıyan bir şehirdir. Küba'ya gelmişken mutlaka Havana'yı da görmelisiniz.

Vinales

Vinales Mili Parkı, UNESCO tarafından koruma altına alınmış, doğal güzelliklerin hâkim olduğu bir yerdir. Ayrıca buradaki at turlarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Bahia de Cochionos

Küçük bir sahil kasabası olan Bahia de Cochionos'ta dalış yapabilir, denizin keyfini sürebilirsiniz. Kasabadaki yapılarda Fransız mimarisinin izlerini görebilirsiniz.

Trinidad

Küba'daki en eski yerleşim yerlerinden biri de Trinidad'dır. Bu şehir, koloniyal ruhunun muhafaza edildiği bir yerdir.

Santa Clara

Küba'da gece hayatı denildiğinde aklınıza gelecek merkezlerin başında Santa Clara gelir. Bu şehirde 24 saat eğlencenin olduğunu söyleyebiliriz.

Küba Kaç Günde Gezilir?

Küba'nın kaç günde gezileceği tamamen sizin vaktinizle ilgili bir durumdur. Küba'da gezilecek her yeri görmek istiyorsanız en az 1 haftalık bir gezi programı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Önemli yerleri görüp kısa bir gezi programı istiyorsanız da 2-3 günlük bir süre yeterli olacaktır.

Küba'da Ne Yapılır?

Küba'ya kadar gitmişken yapmanız gereken çok önemli aktiviteler vardır. Bunların başında kuşkusuz muhteşem plajlardan istifade ile denize girmek gelir. Ülke gezisinde yapacağınız tüm faaliyetlerde harika pozlar yakalayacağınız eşsiz manzaralarla karşılaşacaksınız. İyi bir fotoğraf makinesi ile muhteşem doğa manzarasını ve hatıralarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Muhteşem doğa, deniz ve tarih Küba'da sizi bekliyor.