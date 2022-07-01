Küba Nerede? Küba Nereye Bağlı, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Küba, genelde insanların eğlenmeyi sevdiği, misafirperver, dans, müzik ve şakalaşmanın hiç eksik olmadığı bir yer olarak insanın zihninde yer eder. Küba'nın başkenti neresi sorusunun yanında Küba'ya nasıl gidilir ve Küba nerede? Gibi soruların son zamanlarda daha sık sorulmasının nedeni de aslında bu pozitif imgelerdir. Peki Küba gerçekten de böyle bir ülke midir? Öyleyse Küba'nın başkenti neresi? Tüm bu soruların ve Küba nerede? Sorusunun cevabını içeriğimizde derledik.

Küba Nerede?

Dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden biri olan Küba nerede? Karayiplerde bulunan, küçük ve tatlı bir ada ülkesi olan Küba, Kuzey Amerika kıtasında bir ülkedir fakat iklim özellikleri olarak Güney Amerika ülkeleriyle aynı iklime sahiptir. Peki ya Küba'nın başkenti neresidir? Küba'nın en büyük şehri Havana'dır ve aynı zamanda Küba'nın başkentidir de. Küba'ya bağlı ikinci büyük şehir de Santiago de Cuba olarak kayıtlara geçmektedir.

Küba'nın komşularını sıralayacak olursak Kuzey'de Amerika Birleşik Devletleri bulunur. Batısında Meksika ile Bahamalar yer alırken Güney komşularını da Cayman Adaları ve Jamaika oluşturur. Güneydoğu'da da Haiti ve Dominik Cumhuriyeti yer alır.

Küba, coğrafi özelliklerinin yanında tarihi ile de çok fazla araştırılmaya değer bir yerdir. Halihazırda dünyada ve ülkemizdeki akademisyenler Küba'yı veya Küba'nın da dahil olduğu çeşitli konuları araştırmaktadırlar.

Küba Nereye Bağlı?

Küba, herhangi bir ülkeye bağımlı değildir ve resmi olarak tamamen bağımsızdır. Karayiplerde bir ada ülkesi olan Küba özellikle yakın tarihin en önemli ülkelerinden bir tanesidir. 11 milyon kadar nüfusa sahip olan Küba, Karayiplerin sadece en büyük yüz ölçümüne sahip adası değildir. Aynı zamanda 11 milyonluk nüfus, Küba'yı Karayiplerin en kalabalık ada ülkesi de yapmaktadır.

Küba Hangi Ülkede?

1232.5 km uzunluğu ile dünyanın en büyük 13. Adası olan Küba adası 28 Ekim 1492 tarihinde Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. Buraya gelen Kolomb bu ada özelinde İspanya Krallığı adına hak iddia etmiş ve Amerika-İspanya savaşının bitiş yılı olan 1898 tarihine kadar da İspanya'nın bir toprağı statüsünde olmuştur. Nitekim Küba, 1902 yılında Birleşik Devletler 'den ayrılarak tamamen bağımsız olmuştur.