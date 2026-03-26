Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin ifadesi ortaya çıktı! “Kızımı minibüsle alıkoydu”

Bu süreçte kızım Aleyna, Vahap'tan 3 defa ayrılmak istedi. Vahap Beykoz'da kızıma yaptığı gibi minibüsle alıkoyarak, kızımın telefonunu alıp kırarak tehdit etmeye başladı. En son ikisinin ortak 2 tane köpekleri vardı. Bu köpeklere de Ümraniye'de ki ofislerinde bakıyorlardı. Köpeğinin birisinin ismi Mokka, diğerinin ismi de Rio idi. Vahap, kızımın ayrılık sürecinde kendisini köpekleri vermeme ile tehdit etti. Ben de kızımın bu ilişkisini en başından beri onaylamadığımdan kızıma eve gelmesini söyledim. Kızım da benden çekindiği için arkadaşlarında kalmaya başladığını öğrendim. Kızımın bu kişi ile ilişki sürecinde çok kavgası oldu, hatta ben 3,4 günde bir gelen telefonları korkarak açıyordum, kızımın başına bir iş gelmesin diye ben de kızıma 'Bırak gel beraber yaşayalım' diye çok kez uyarmışlığım oldu ancak Canbay'ı sevdiği için vazgeçmedi. Bu olaylar ile ilgili biz yalnız olduğumuz için, sahip olan kimse de olmadığı için tehdit edilip, korktuğumuzdan dolayı bugüne kadar adli mercilere şikayette bulunamadık" dedi.