Kübra İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Kübra Ne Demek?

En çok beğenilen kız isimleri arasında yer alır. Anlam bakımından güzel olmasının yanı sıra dini bir özelliği de bulunmaktadır. Anne ve baba adayları tarafından sıkça incelenirken Kübra isminin anlamı nedir sorusunun cevabı da araştırılır. Kübra isminin anlamı öğrenerek tercih konusundaki son kararını buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Kübra isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir. Kübra Kur'an'da geçiyor mu?

KÜBRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TÜİK'in yayınladığı son verilere göre en çok tercih edilen kızım isimleri listesinde bulunur. Sıkça karşılaştığımız Kübra ismi, en büyük, büyük olan gibi anlamları taşır. Bu isim ayrıca İslam alemi açısından da mühim bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerde Kübra ismi geçmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ilk hanımının ismidir. Bu nedenle birçok kişi tarafından tercih edilir.

KÜBRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Kübra isminin kökeni: Arapça

Kübra isminin cinsiyeti: Kız

Kübra isminin renk sembolü: Pembe

Kübra isminin harf sayısı: 5

Kübra ismi Kuran'da geçiyor mu? : Evet

KÜBRA İSMİNİN ANLAMLARI

En büyük, çok büyük olan .

Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KÜBRA KURANDA GEÇİYOR MU?



Kuran'da Necm Suresi 18. ayet, Taha 23. ayet ve Duhan 16. ayette geçer.