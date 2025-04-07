Kübra Naz yeni biyonik kulaklığına kavuştu

ADANA'DAdoğuştan işitme engelli 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın biyonik kulaklığı 9 ay önce pazarda çalındı. Kübra Naz, duyamadığı için ne okula gitti ne de ağabey ve ablasıyla oyun oynamak istedi. Yeni kulaklık alacak durumu olamayan ailenin yardım istediğine Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Hayırseverler tarafından alınan yeni implant kulaklık küçük kıza takıldı. Anne, baba ve kardeşlerinin sesini tekrar duyan Kübra Naz'ın annesi Mine Sağın, "Yüzümüzü güldüren herkesten Allah razı olsun. Çocuğum yeniden doğmuş gibi oldu. Kızımı 9 ay sessizliğe gömen hırsızı Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.