Kübra Naz’a bayram hediyesi biyonik kulaklık

Adana'da doğuştan işitme engelli olan 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın 9 ay önce pazarda hırsız tarafından çalınan biyonik kulaklığı, hayırsever bir iş adamı tarafından alındı. Ramazan Bayramı sonrası küçük Kübra Naz, yeniden duyabilecek ve yeniden kardeşleriyle oyun oynayabilecek. Müjdeli haberi alan ve duygularını SABAH'a anlatan anne Mine Sağın, "Haber, çıktıktan sonra telefonum susmadı. Yüzlerce kişi yavruma ses olmak istedi. Kızımın yeniden duyacağını öğrendiğimden beri sevinçten ağlıyorum. Yavrum duyacağını anladı, yüzünden gülümsemeler eksilmiyor. Bize iki bayram yaşatan herkesten Allah razı olsun" dedi.

DEVLET KULAKLIK TAKTI

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın (34) çiftinin 3'üncü çocukları Kübra Naz Sağın (3), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'ın her iki kulağına da 'implant kulak' takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi. Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Küçük Kübra Naz'ın kulaklığı alışveriş sırasında hırsız tarafından çalındı. Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı.

AİLE YARDIM İSTEDİ

Yeni kulaklık almaya maddi güçlerinin yetersiz olduğunu söyleyen Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti. Anne Mine Sağın, Kübra Naz'ın duyma problemi yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor. Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.

BAYRAM SONRASI TAKILACAK

SABAH Gazetesinde, "Hırsız bulunamadı Kübra sessizliğe gömüldü" başlıklı haberden sonra tüm Türkiye küçük kızın ses olmak için adeta bir birleriyle yarıştı. Hayırsever bir iş adamı Kübra Naz'ın 150 bin lira değerindeki biyonik kulaklığını satın aldı. Ramazan Bayramı sonrası küçük Kübra Naz, yeniden duyabilecek ve yeniden kardeşleriyle oyun oynayabilecek.

İKİ BAYRAM YAŞADIM

Müjdeli haber sonrası SABAH'a konuşan anne Mine Sağın, "Haber, çıktıktan sonra telefonum susmadı. Yüzlerce kişi yavruma ses olmak istedi. Kızımın yeniden duyacağını öğrendiğimden beri sevinçten ağlıyorum. Artık yardımseverlere, teşekkürler, kulaklık alındı dememe rağmen. 'Olsun biz Kübra'ya bayram hediyesi almak istiyoruz' diye yardım göndermeye devam ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Yavrum yeniden duyacağını anlayınca yüzünde gülümsemeler eksilmedi, çok mutluyuz. Bize iki bayram yaşatan herkese çok teşekkürler" dedi.