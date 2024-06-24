Kübra, selfie uğruna canından oldu

Bursa'da İznik Gölü'nde 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in arkadaşı Onur Işık'la bindiği jet skiden düşüp boğularak öldüğü olayın ayrıntılarına SABAH ulaştı.SABAH'ın adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre jet skinin sahibi olan otelde müdür olarak çalışan Özdemir o gün izinliydi. Bir grup arkadaşıyla göl kenarında geziyi çıkan Özdemir, arkadaşı Onur Işık'la birlikte jet skiye binmek istedi. Ancak izin almak için aradığı patronu jet skiyi kullanmasını istemedi. Buna rağmen Özdemir ve arkadaşı izinsiz bir şekilde jet skiye binerek göle açıldı.Her fırsatta çok sevdiği İznik Gölü kıyısında 1 hafta önce de hatıra fotoğrafı çekilen Kübra Özdemir, gölün üzerinde de selfie çekilmek istedi. Ancak o sırada dengesini kaybeden Kübra göle düştü. Onur Işık, jet skiye tutunarak boğulmaktan kurtulurken, Kübra Özdemir bir süre çırpındıktan sonra suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, talihsiz kızın 1 saat sonra cansız bedenini buldu. Jandarma ekipleri bota aldıkları Kübra Özdemir'e dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı ancak Özdemir kurtarılamadı. Onur Işık ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.Kübra Özdemir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Yunuseli Mahallesi TOKİ Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.