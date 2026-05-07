Giriş Tarihi: 7.05.2026 22:01 Son Güncelleme: 7.05.2026 22:09

Kübra Yapıcı cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlıları tutuklandı

Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yapıcı'nın katil zanlıları, çıkarıldığı mahkemece tarafından ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gazetecilerin 'Kübra'yı neden öldürdünüz?' sorusunda katil zanlılarının sessiz kalması dikkat çekti.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

CESEDİNİN BİR BÖLÜMÜ BARAJDA BULUNDU

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Kübra'yı neden öldürdünüz?' sorusunda ise şüpheliler sessiz kaldı.

2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tarafından 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

