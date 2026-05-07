Kübra Yapıcı cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlıları tutuklandı

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.