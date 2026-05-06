Kübra’nın anne ve babası, ‘Gün yüzü görmesinler’

Anne Gülseren Yapıcı, katil zanlıları için "Ömür boyu güneş yüzü görmesinler. Benim çocuğum toprağa girdiyse onlar da yaşamasın" dedi. Baba Yunus Yapıcı ise, kızının 30 Nisan'da sabah WhatsApp girişinin 05.28 olduğunu ve haber alamayınca emniyete başvurduklarını söyledi. En son kızının şahıslarla Antalya'da görüldüğünü belirten Yapıcı, "Bu çocuklardan hariç bir tane de kadın var. O da bu işin içinde. Umut denilen kişiye biz ulaştık, kaç sefer aradık ve bizi hep yanlış yönlendirdi. Şimdi de etkin pişmanlıktan itirafçı oluyor. Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Kalbi çok temiz biriydi. 30 yaşında e-ticaretle uğraşıyordu. İfadelerinde para için olduğu söyleniyor.

'GÜN YÜZÜ GÖRMESİNLER'

Acılı baba Yunus Yapıcı, "Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın. Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar. Suçu olsa kızımın, onun da suçu vardı derim. Sadece parası için bu mu yapılır. Pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi de zaten bulunacağını anlayıp bunu yapıyor. Görüntü vardı zaten, bu pişmanlık değil ki. Ricam, pişmanlıktan faydalanması olmasın. 10 sefer müebbet yesinler" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör