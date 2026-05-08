Kübra’nın kemikleri gölette bulundu

Antalya'da kaybolan ve öldürüldükten sonra yakılıp gölete atıldığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir kısmı, Korkuteli Barajı'nda bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 Nisan'da kaybolan ve İlyas Umut Dalğar ile Ata Berk Sezen tarafından öldürülap yakılan, kemikleri de balyozla parçalanarak gölete atılan Kübra Yapıcı (28) ile ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kızın babasının da çabalarıyla ortaya çıkardığı cinayetin zanlılarından İlyas Umut Dalğar'ın itirafları sonucu, önce cinayette kullanılan silah gömüldüğü yerde bulundu. Ardından jandarma, şüphelinin itirafları doğrultusunda, genç kızın kemiklerinin atıldığı Korkuteli Barajı'nda arama yapmaya başladı. Önceki gece ara verilen ve dün sabah yeniden başlanan aramalarda,

Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçaları, DNA karşılaştırması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kübra'nın ailesinin de DNA karşılaştırması için kuruma çağrılacağı öğrenildi.