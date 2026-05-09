Kübra’ya çarpan sürücü tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kullandığı çöp kamyonu ile 1 çocuk annesi Kübra Tiryaki'ye (31) çarpıp ölümüne neden olan F.E. (52) tutuklandı.Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde dün sabah saatlerinde Sapanca Belediyesi'ne ait F.E. idaresindeki çöp kamyonu, boşaltım işlemleri sırasında aracın yanından yaya şekilde geçen Kübra Tiryaki'ye çarptı. Kazada, kadın ağır yaralandı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Tiryaki kurtarılamadı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.E. tutuklandı. Diğer yandan Kübra Tiryaki'nin cenazesi, dün Kırkpınar Tepebaşı Camii'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Tepebaşı aile kabristanlığında defnedildi.