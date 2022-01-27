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Giriş Tarihi: 27.1.2022 10:35 Son Güncelleme: 27.1.2022 10:40

Kucağında bebek olan kadının cebinden para çaldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kucağında bebek olan kadının cebinden para çaldı

Adana’da arkasından sessizce yaklaştığı kadının, içinde bin lira nakit parası olan cüzdanını, cebinden el çabukluğuyla alarak kayıplara karışan Lokman P., önce güvenlik kameralarına; sonra da polise yakalandı. Zanlının son adresi cezaevi oldu.

Adana'da kucağında bebeğiyle markete giren kadını kendisine kurban seçen, 44 yaşındaki Lokman P., arkasından sessizce yaklaştığı kadının, içinde bin lira nakit parası olan cüzdanını cebinden el çabukluğuyla alıp kaçtı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Polis, güvenlik kameralarından iz sürüp, Lokman P.'yi yakaladı. "Bir an şeytana uydum" diyerek kendini savunan Lokman P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPKAÇ KAMERADA

Olay, 9 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; R.Y. (45) eşi ve çocuğuyla birlikte alışveriş için markete gitti. Eşi, otomobilde beklerken, R.Y.'de kucağına bebeğini alıp, markete yöneldi. İşte tam da bu esnada bir kişi, kadının arkasından yaklaşıp, cebinden cüzdanını alıp kayıplara karıştı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı.

KASADA FARK ETTİ

Alışverişini tamamlayıp, ödeme için kasaya giden R.Y. içinde bin lira nakit para olan cüzdanının çalındığını fark edince; polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, yankesicinin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan Lokman P. olduğunu belirledi.

"ŞEYTANA UYDUM"

Lokman P., evine düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Lokman P.t, "Kadını markete girerken gördüm. Kucağında bebeği vardı ve cüzdanı da cebinden düşmek üzereydi. Bir an şeytana uydum. Arkasından sessizce yaklaşıp cüzdanını aldım. Parayı alıp, cüzdanı da çöpe attım" dedi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kucağında bebek olan kadının cebinden para çaldı
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