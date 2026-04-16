Küçük Adnan Kahramanmaraş’taki kanlı okul saldırısında hayatını kaybetmişti: Acılı baba yürekleri dağladı!

İrfanlı Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi. Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu" ifadelerini kullandı.
"AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU"
Acılı baba oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, "Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken korkunç olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Yavrum 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuzdu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır" diye konuştu.