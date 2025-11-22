‘Küçük Ahmet Enes de aynı zehrin kurbanı olabilir’

4 kişilik ailenin ölümüyle sonuçlanan zehirlenme vakası, Konya'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'i akıllara getirdi. Suriyeli kiracıların eve sıktığı böcek ilacının üst kattaki daireye yayılmasıyla Ahmet Enes ve aile üyeleri zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, küçük çocuk hayatını kaybederken aile fertleri uzun süre gördükleri tedaviyle ölümden dönmüştü. Temel ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, Böcek ailesinin ölümünün öngörülen bir kimyasal ölüm zinciri olduğunu, dolayısıyla "basit ihmal" yorumunun hukuken geçersiz olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, küçük Ahmet'in de alüminyum fosfitten zehirlenmiş olabileceğini belirterek, "Bu olay bir ihmal değil, öngörülen bir kimyasal ölüm zinciridir. Bizim dosyamızda sanıkların 5 yıl gibi caydırıcılıktan uzak cezalarla serbest bırakılması, bugün yaşanan yeni ölümlerin en büyük tetikleyicisidir" diye konuştu.