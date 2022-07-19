Haberler Yaşam Haberleri Küçük çikolata şefleriyle ‘en tatlı atölye’
Giriş Tarihi: 19.7.2022 23:40

Küçük çikolata şefleriyle ‘en tatlı atölye’

Sergilenen eserler için yaklaşık 8 ton çikolata kullanılan Bursa Çikolata Müzesi’ndeki atölye çalışmasına katılan çocuklar, ünlü çikolata şefi Mesut Kırımlı’dan çikolata yapmayı öğrendi

Küçük çikolata şefleriyle ‘en tatlı atölye’

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çocukları daha donanımlı bir şekilde hazırlamaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez minikleri en sevdikleri şey olan çikolata ile buluşturdu.



Uzun yıllar Belçika'da bulunan ve çikolata imalatı konusunda akademik eğitim alan ünlü çikolata şefi Mesut Kırımlı'nın da aralarında olduğu 4 girişimci tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bursa Çikolata Müzesi, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte geleceğin çikolata şeflerini ağırladı.



Yaklaşık 8 ton çikolata kullanılarak yapılan tarihi han, hamam, medrese, köprü ve cami gibi sembol eserlerin yanında devlet büyüklerinin portrelerinin de bulunduğu müzeyi bugüne kadar gezmek için gelen çocuklar, bu kez önlüklerini takıp, tezgah başına geçti.



Ünlü Şef Mesut Kırımlı'dan çikolata yapmanın püf noktalarını öğrenen küçük şefler, kendi ürettikleri çikolataları kendi istedikleri gibi şekerlemelerle süslediler.



Bugüne kadar keyifle yedikleri çikolatanın yapımını da öğrenen küçük şefler, gönüllerince bir gün geçirdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da küçük şeflerin çikolata yapma heyecanına ortak oldu.



Çocuklarla birlikte çikolata yapımına da eşlik eden Yıldız, "Çocuklar çok güzel bir gün yaşadılar bugün. Kendi diplomalarını aldılar. Hem çikolata yediler hem de çikolatayı kendileri imal ettiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Küçük şeflere lezzetli çikolata yapmanın tariflerini veren Ünlü Çikolata Şefi Mesut Kırımlı da, "Çocukları mutlu görmek, beni de çok mutlu etti. Zaten çikolata demek mutluluk demek. Herkesi Çikolata Müzesi'ne bekliyoruz. Herkesi gerçek çikolatayla tanışmaya bekliyoruz. Özellikle çocukların gerçek çikolata tüketmelerini istiyorum" diye konuştu.



Çikolata atölyesine katılarak eğlenceli bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar da çikolatanın çok lezzetli olduğu konusunda fikir birliğine vardı.





EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi için en net tarihi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışma grubu kuruldu! İşte masadaki EYT formülleri
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ÖSYM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLADI: (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık) 2 ve 4 yıllık YKS 2022 Üniversite taban - tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tek tek açıklandı
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 Zamlı maaşlar gün itibariyle hesaplara yatmaya başladı!! Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022! ÖSYM kontenjanları ile AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
MEB Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta belli olacak? 2022 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU EKRANI 2022 | Dar ve orta gelirli TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük çikolata şefleriyle ‘en tatlı atölye’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA