Küçük çocuğu sokak ortasında darp edip videoya almışlardı: 3 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformu X üzerinden 05.03.2026 tarihinde dolaşıma sokulan ve kısa sürede infiale neden olan "İstanbul'da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edildi" başlıklı video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerdeki dehşet anlarının ardından harekete geçti. Başsavcılık tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-b maddesinde düzenlenen "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Görüntülerde yer alan yaşı küçük şahsa darp ve şiddet uygulayan suça sürüklenen 3 çocuk savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Gece Vakti Yağma' ve 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçlarından tutuklandı.