Küçük çocuğu sokak ortasında darp edip videoya almışlardı! Tepki çeken görüntü hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya platformu X üzerinden 05.03.2026 tarihinde dolaşıma sokulan ve kısa sürede infiale neden olan "İstanbul'da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edildi" başlıklı video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerdeki dehşet anlarının ardından harekete geçti. Yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-b maddesinde düzenlenen "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve gözaltı işlemleri için geniş çaplı çalışma başlatıldı.