Küçük Cumali’nin arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, 12 Nisan sabahı arkadaşıyla oyun oynamak için kaldığı çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler, küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

SU KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı. Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken Karanfil Timi, oğlunun bir an önce bulunması için yardım isteyerek gözyaşı döktü.