Küçük insanın büyük meseleleri Lacivert’te

Lacivert dergisinin Mart sayısı, çocukluğu son dönemde tartışılan meseleler üzerinden ele alan kapsamlı bir dosyayla okurla buluşuyor. H. Salih Zengin ile gerçekleştirilen "Tüm ekranlardan çocuklara ateş ediliyor" başlıklı röportajda hayatımıza giren yeniliklerle çocukluğun ve çocukların tanımının nasıl değiştiği ele alınıyor. Diğer röportajda Merve Gülcemal ile "Çocuğun mahremiyetini en çok ebeveynler ihlal ediyor" başlığıyla akran zorbalığından çocuk mahremiyetine uzanan çerçevede çocukluğun hallerini konuşuyoruz. Dosyada Ekrem Demirli, "Çocuk babanın sırrıdır, baba çocuğun neyidir?" yazısında modern dünyanın çocuğu konumladığı rolü anlatıyor. Betül Yeşil Çelik, "Çocuğu çocukluktan korumak" başlığıyla tarih boyunca zamana ve mekâna göre farklılaşan çocukluk algısını ele alıyor.