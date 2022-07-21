Küçük kız dördüncü katın penceresinden düşüp duvar arasında sıkıştı

Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa Sokak'ta saat 10.00 sıralarında akraba ziyaretine gelen Ayşenaz Ertaş (8), evin içinde oyun oynarken apartmanın 4. katındaki dairenin açık olan penceresinden aşağı düştü. Küçük kızın çığlıklarını duyan komşuları haber verdiklerinde aile açık olan pencereden baktıklarında küçük kızlarının giriş katındaki dairenin duvarı ile istinat duvarı arasına sıkıştığını gördü.

Ailesi ile çevredekiler Ayşenaz Ertaş'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Küçük kız uğraşlar sonucu iki duvar arasından çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yukarı çekildi. Kulağından kan gelen ve birkaç kemiği kırıldığı öğrenilen Ayşenaz Ertaş, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.