Küçük Melike’nin ölümü 6.5 yıl nasıl faili meçhul kaldı?

İstanbul'da 2018'de cansız bedeni tesadüfen göletten çıkan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümünden sorumlu tutulan baba Cahit ve anne Meryem, adliyeye sevk edildi. Ailenin 3 çocuğu koruma altına alınırken geriye ise cinayetin bunca yıl neden aydınlatılamadığı sorusu kaldı. Arnavutköy ilçesinde 15 Nisan 2018 gecesi Sazlıbosna Barajı'nda avlanan amatör balıkçıların oltasına bir bez parçası takıldı. Güçlükle bezi kıyıya çıkaran balıkçılar, beze sarılı bir çocuk cesedine rastladı. Kız çocuğuna ait ceset adli tıbba gönderildi ancak kimliği tespit edilemedi ve cinayet tam 6.5 yıl boyunca faili meçhul kaldı.O dönem 6 yaşında olan abla E.E., Esenyurt ilçesindeki okulunda geçen hafta 22 Kasım'da rehber öğretmenine, "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu. Sonra da göle attı" deyince yıllar sonra gerçek gün yüzüne çıktı. Pedagog eşliğinde E.E.'nin detaylı ifadesi alındı. Baba Cahit Eşiyok, anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı. Üç isim, Asayiş Şube Cinayet Büro'da sorgulandı. Babanın, ilk ifadesinde, "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü. Götürüp göle attım" dediği ileri sürüldü. İki kadının ise olayla bir ilgilerinin olmadığı yönünde iddiada bulunduğu öğrenildi. Baba Cahit Eşiyok'tan alınan kan örneği, cesette elde edilen DNA örnekleri ile karşılaştırılmak üzere adli tıbba yollandı.Ailenin 3 çocuğu devlet korumasına alındı. Melike'nin ölümünün bunca yıl neden aydınlatılamadığı başta olmak üzere birçok sorunun yanıtı kamuoyunda merak konusu oldu.