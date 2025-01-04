Mert kolonya videosu akımının kurbanı

İzmir'de, izlediği videodan etkilenerek üzerine kolonya döküp çakmakla kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 17 Aralık'ta Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına olan küçük Mert, sosyal paylaşım uygulaması TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını denemek istedi. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren çocuğun vücudunda ağır yanıklar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen annesi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mert, dün hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.