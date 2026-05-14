Şanlıurfa’da kayıp olarak aranıyordu... Küçük Miraç 11 saat sonra evin damında ölü olarak bulundu!

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün öğle saatlerinde evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, uzun süre geri dönmeyince ailesi endişelenerek durumu Jandarma ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kırsal alanlar, sokaklar ve çevredeki bölgeler didik didik arandı.

Küçük Miraç için başlatılan arama çalışmaları yaklaşık 11 saat sürdü. Ekipler, gece saat Miraç İdikurt'u evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan İlk belirlemelere göre Miraç İdikurt'un elektrik akımına kapılmış olabileceği öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.