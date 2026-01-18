Küçük ortaktan büyük vurgun

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren bir kablo firmasının yönetim kurulu başkanı M.K., ortağı M.Ç. ve bazı çalışanların "güveni kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İddialara göre, babası adına ayrı bir şirket kuran M.Ç.'nin, ana şirketin yaptığı işlerin bir bölümünü gizlice bu şirkete yönlendirdiği öne sürüldü. Bu yöntemle de 2019'dan bu yana yaklaşık 5 milyon dolar haksız kazanç sağladığı öne sürülse de M.K., firmanın 200 milyon TL zarara uğratıldığını iddia etti. Vurgun paralarıyla ayrıca Karaköy'de bir işhanı ve çok sayıda arazi alındığı da iddia edildi. Gerçek ise şirket içi e-posta yazışmalarının incelenmesiyle ortaya çıktı. M.K.'nın ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek ve çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve beraberindeki 5 çalışanı tutuklandı.