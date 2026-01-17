SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!

5 MİLYON DOLARLIK VURGUN

İddialara göre M.Ç., 2019 yılından bu yana bu yöntemle toplam 5 milyon dolar kazanç elde etti. Şirket yönetim kurulu başkanı M.K. ise, aynı yöntem nedeniyle firmasının yaklaşık 200 milyon TL zarara uğradığını iddia etti. M.Ç.'nin, elde ettiği bu paralarla Karaköy'de bir iş hanı ile çok sayıda arazi satın aldığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.