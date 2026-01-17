SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!

Müşteki M.K., yönetim kurulu başkanı olduğu kablo firmasının Şişli'de bulunan şubelerinde görev yapan bazı çalışanlar ile şirketin ortağı M.Ç.'nin, kanundan kaynaklanan güven yükümlülüğüne aykırı davranarak şirketi dolandırdıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu. İddialara göre, şirketin yüzde 20 hisse ortağı olan M.Ç., babası adına ayrı bir şirket kurdu. M.Ç.'nin, ana şirketin yaptığı işlerin bir bölümünü gizlice bu şirkete yönlendirdiği, bu yöntemle haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.
5 MİLYON DOLARLIK VURGUN
İddialara göre M.Ç., 2019 yılından bu yana bu yöntemle toplam 5 milyon dolar kazanç elde etti. Şirket yönetim kurulu başkanı M.K. ise, aynı yöntem nedeniyle firmasının yaklaşık 200 milyon TL zarara uğradığını iddia etti. M.Ç.'nin, elde ettiği bu paralarla Karaköy'de bir iş hanı ile çok sayıda arazi satın aldığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. 7 Ocak'ta Şişli'deki iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 adet cep telefonu, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek ve suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.