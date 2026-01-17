Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:59 Son Güncelleme: 17.01.2026 10:06

SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!

SON DAKİKA… İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren bir kablo firmasının şubesine yönelik dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Şirketin hisse sahibi ortaklarından biri ile bazı çalışanları tarafından yaklaşık 215 milyon liraya karşılık gelen 5 milyon dolar zarara uğratıldığı ortaya çıktı! Şüpheliler gözaltına alınırken vurgundaki her detay şaşkınlık yarattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!
  • ABONE OL

Müşteki M.K., yönetim kurulu başkanı olduğu kablo firmasının Şişli'de bulunan şubelerinde görev yapan bazı çalışanlar ile şirketin ortağı M.Ç.'nin, kanundan kaynaklanan güven yükümlülüğüne aykırı davranarak şirketi dolandırdıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu. İddialara göre, şirketin yüzde 20 hisse ortağı olan M.Ç., babası adına ayrı bir şirket kurdu. M.Ç.'nin, ana şirketin yaptığı işlerin bir bölümünü gizlice bu şirkete yönlendirdiği, bu yöntemle haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

5 MİLYON DOLARLIK VURGUN

İddialara göre M.Ç., 2019 yılından bu yana bu yöntemle toplam 5 milyon dolar kazanç elde etti. Şirket yönetim kurulu başkanı M.K. ise, aynı yöntem nedeniyle firmasının yaklaşık 200 milyon TL zarara uğradığını iddia etti. M.Ç.'nin, elde ettiği bu paralarla Karaköy'de bir iş hanı ile çok sayıda arazi satın aldığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

MAİLLER ELE VERDİ

Şirket ortağı M.Ç. ve birlikte hareket ettiği öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunan M.K., dolandırıcılığı şirket içi e-posta yazışmaları sayesinde fark ettiklerini belirtti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. 7 Ocak'ta Şişli'deki iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 adet cep telefonu, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek ve suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İstanbul’da küçük ortaktan akılalmaz vurgun! Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz