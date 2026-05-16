Küçük Sanayi Sitesi’ni sel vurdu

Sanayi sitesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle rögarların taşması ve altyapının yetersiz kalması sonucu yağmur suları kısa sürede dükkânların içine doldu. Esnaf, iş yerlerine giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler suyla kaplanan yollarda mahsur kalma tehlikesi yaşadı. Yağışın etkisiyle sanayi sitesindeki yollar çamur ve suyla kaplanırken, iş yerlerinde bulunan malzemeler, tamir ekipmanları ve elektronik cihazlar zarar gördü. Esnaf, yaşanan su baskınlarının her yağışta tekrarlandığını belirterek altyapı eksikliğine tepki gösterdi.

Sanayi esnafından Ahmet Taşa yaşanan durumu anlatarak, "Yaklaşık yarım saattir yağmur yağıyor. Yağmurun ardından sular bütün dükkânları bastı. Dükkanların içi tamamen doldu. Şu an hepimiz perişan haldeyiz." dedi.

Bölgedeki esnaflar, özellikle yağışlı havalarda aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Yağmur suyu drenaj sisteminin yetersiz olduğunu savunan vatandaşlar, sanayi sitesinde altyapı çalışmalarının bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan yağış sonrası belediye ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör