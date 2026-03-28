Küçük Zeynep’ten acı haber! 2 yıldır kanserle savaşıyordu

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde yaşayan Zeynep'e iki yıl önce kanser teşhisi konuldu. Küçük yaşına rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyen Zeynep, uzun süre tedavi gördü. Ailesinin ve doktorların tüm çabalarına rağmen son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Durumunun kritikleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılan Zeynep Aktar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeynep'in vefatı başta ailesi olmak üzere Sarıoğlan ilçesinde derin üzüntüye neden oldu.

Küçük yaşta hayata gözlerini yuman Zeynep'in cenazesinin, Palas Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.