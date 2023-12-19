Küçük Zümra kumbarasındaki parayı "Gazze" için bağışladı

Siyonist işgal çetesinin saldırısı altında olan Gazze'ye destek olmak için kumbarasındaki paraları bağışlayan10 yaşındaki Zümra Dansık takdir topladı.

Gazze'ye destek olalım başlıklı haberleri gören Dansık, biriktirdiği parasını Gazze'deki kardeşlerine ulaştırmak üzere bağışlamak istedi. Bi İnsan Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Naser Serbest'e ulaştıran Dansık, kumbarasındaki harçlıklarını bağışladı.

"ARKADAŞLARIMADA BAĞIŞ YAPMALARINI SÖYLEDİM"

Birkaç aydır ailesinin verdiği harçlıklarla kumbarasında para biriktirdiğini söyleyen Zümra Dansık, "Gazze'de Filistinli kardeşlerimize bombalarla saldırıp yaralıyorlar ve onları şehid ediyor. Çok üzülüyorum benim kumbaramdaki paraya daha çok İsraildeki kardeşlerimin ihtiyacı olduğu için kumbaramdaki paramı bağışlamak istedim. Diğer arkadaşlarımında Gazze'ye bağış yapmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE DESTEK OLALIM"

Küçük Zümra Dansık'ın kumbarasındaki bağışları kabul eden Bi İnsan Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Naser Serbest, "Tüm Türkiye'de Gazze'ye Zümra kardeşimiz gibi çocuklarımız okul harçlıklarını biriktirip Gazzeli kardeşlerine getiriyorlar. Çocuk yaşta bu hassasiyeti göstermeleri gerçekten bizi çok duygulandırıyor. Bütün vatandaşlarımızın da Zümra gibi hassasiyet göstermelerini ve Gazze'ye destek olmalarını bekliyoruz." dedi.

Başkan Serbest, "Derneğimiz tüm imkanlarıyla tüm müslüman ülkelere elimizden gelen her türlü desteği vermekte. Şuan ama Filistin kabusu yaşıyor ve tüm dünya seyrediyor, bu duruma dünyanın seyirci olması ise bizleri çok üzüyor. Bi İnsan derneği olarak sıcak yemek, kıyafet, erzak ve maddi olarak yardımlar yapıyoruz. Dua ediyoruz, duayla olmaz, icraat lazım diyor. Boykot diyoruz, Yardım topluyoruz, kermes yapıyoruz, İsrail'i bununla mı durduramayız belki ama safımız Net… İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, 'Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!' denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için, yazıyoruz, söylüyoruz, dua ediyoruz, yardım topluyoruz, toplanıyoruz, boykot ediyoruz, edin diye haykırıyoruz.

Son olarak empati kuralım ve elimizden gelen ne varsa yapalım." ifadelerini kullandı.