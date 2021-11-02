Küçükçekmece Adalet Sarayı yeni hizmet binasında

Küçükçekmece Adalet Sarayı, 8 Ekim 2021 tarihinde yeni kiralanan binasına taşınarak Ağır Ceza Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. 3'ü eksi kat 13 kattan oluşan binanın toplam kapalı alanının 50 bin metrekare olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit

Edinilen bilgiye göre, bodrum katları cezaevi nezarethanesi, emanet depoları, arşivler ve otopark olarak planlanan yeni binada, 160 araçlık kapalı otopark kapasitesi bulunuyor.

40 araçlık açık otopark ile 400 araçlık avukat, vatandaş ve personelin kullanımına açık otoparkın bulunduğu yeni binada, 550 oda yer alıyor. Bu odalar Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Kalemler, Duruşma Salonları ve diğer olarak ayrılıyor.

Adliye hizmet binasının 10. Katında Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile personele ait yemekhane yer alıyor.

Yine adliyenin 10. Katında ve eksi 1. katında kadın ve erkek mescitleri bulunuyor. Zemin katta kafeterya, PTT şubesi, Banka Şubesi ve lostra salonu mevcut…

Adliye hizmet binasında ayrıca Hakim, Savcı ve kalemlerin bulunduğu bölümlerde kısıtlı alanlar da oluşturuldu. Adliyede ayrıca 1 protokol girişi ile 1 vatandaş girişi bulunuyor.

Adliyede, 9 Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ticaret Mahkemesi, 2 Fikri Sinai Mahkemesi, 14 Mahkemesi, 14 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Ceza Hakimliği, 3 Çocuk Mahkemesi olmak üzere 104 mahkeme mevcut…

4 İcra Müdürlüğü, Savcılık ve bağlı birimler de yer alıyor. Öte yandan her mahkemeye müstakil duruşma salonu yer alırken duruşma salonu sayının 104 olduğu belirtildi