Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin arasında imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla çalışmalar yürütülmesi, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin geliştirilmesi, denetimli serbestlik çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi, yapılan çalışmalarda sadece denetimli serbestlik müdürlüğünün kendi insan kaynağıyla ve belirli paydaşlarıyla değil aynı zamanda akademik destek ile güçlendirerek denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayanan yaklaşımlarla yürütülmesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki olarak gelişimleri, personele yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programların hazırlanması ve yürütülmesi, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda üniversite tarafından destek sağlanılması ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

Aynı zamanda Üniversitede görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde akademik çalışma yapmaları, üniversitede okuyan öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde staj yapmaları sağlanması yer alıyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Çocuk yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının tespiti, uygun denetim ve takibi ile iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmaların planlanması, belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun eğitim ve iyileştirme çalışmalarının uygulanması ile denetimli serbestlik sürecinin tamamında çocukların izlenmesi gibi faaliyetlerin bulunduğu protokolde bağımlılıkla mücadele çalışmaları da önemli yer tutuyor.

MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERE KATKI AMAÇLANIYOR

Protokolde ayrıca proje ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi, personelin ruh ve beden sağlığının korunması, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılan protokol törenine; İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Hakkı AYDIN, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer SANCAR, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah BİLGİN, Dr. Öğr. Üyesi Özgül YAMAN, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcıları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı.