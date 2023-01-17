Küçükçekmece Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Küçükçekmece Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Küçükçekmece Metrobüs durağı nerede olduğu, orada yaşayan insanlar için önem arz eder. Çünkü şehrin işlek duraklarından biri de bu duraktır. İşlek durak olduğu için geçen otobüs sayıları da fazladır. Bu noktada Küçükçekmece metrobüsten geçen hatlar karıştırılmaması için doğru bilinmelidir. Sadece o bölgede yaşayanlar değil farklı yerlerden gelen insanlarında araştırdığı bir konu vardır. Bu konu Küçükçekmece Metrobüs durağına nasıl gidilir hakkındadır. Ulaşım alternatifleri, küçükçekmece metrobüsten marmaraya nasıl gidilir sorusunu sorulabilir kılmıştır.

Küçükçekmece Metrobüs Durağı Nerede?

Metrobüsler özellikle büyük şehirlerin tercih ettiği ulaşım araçlarıdır. Metrobüslerin kendilerine özgü bir güzergahları vardır ve yol üzerinde birçok durakları vardır. Metrobüs konusunu İstanbul şehri için baz alacak olursak yolda sadece metrobüslerin geçtiği çizgiden ulaşım sağlanmaktadır. Metrobüslere özgü bu sistem sayesinde daha güvenilir ve hızlı bir şekilde gidilecek yere varmak mümkündür. İstanbul baz alındığı için birçok metrobüs durağından bahsetmek mümkündür. Küçükçekmece Metrobüs durağı da birçok metrobüs durağına dahil edilen yerdir. Bölgesel olarak düşünüldüğünde Küçükçekmece Metrobüs durağı oldukça işlektir. Durağın bulunduğu konum adından da anlaşılacağı üzere İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindedir.

Yol Tarifi ile Küçükçekmece Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bir kişi İstanbul ilinin Avrupa ya da Anadolu yakasında olsun Küçükçekmece Metrobüs durağına gitmesi mümkündür. Bu durağa varmak için bilinmesi gerekenlerden ilki Küçükçekmece'ye gelmektir. Bahsedilen ilçeye geldikten sonra Küçükçekmece Metrobüs durağı Fatih mahallesinde kalmaktadır. Dolayısıyla Küçükçekmece'ye gelen biri Fatih mahallesine giderek metrobüs durağını kolaylıkla bulacaktır. Küçükçekmece metrobüs durağının işlek bir durak olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Bu nedenle bu duraktan geçen hat sayısı da fazladır. Otobüs hatları sırasıyla 142, 144A, 429A, 458, 76BA, 76D ve 70O'dur. Minibüs ya da dolmuş hatları ise sırasıyla A-32 ve A43'tür.