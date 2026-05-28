Küçükçekmece’de ’camdan düştü’ süsü verdikleri alacaklılarını öldürüp camdan atmışlar!

Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Binada yüksekten düşen Erdem Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Erdem Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLARI NEDENİYLE ZORLA TUTULMUŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle binada bulunan dairede zorla tutulduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, olay sırasında Erdem Sarı'nın yanında olduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları, bu nedenle konuştukları sırada Erdem Sarı'nın ayağının kayarak pencereden aşağı düştüğünü söyledikleri belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.