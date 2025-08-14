Küçükçekmece’de cinayet gibi kaza: Kendi ölümünü kaydetti!

"U DÖNÜŞÜ YAPARAK, GELİP KASKINA ÇARPIYOR"



Furkan'ın amcası Nesim Demir de bu iddiaları destekleyerek olayın titizlikle araştırılmasını istedi. Amca Nesim Demir, "Furkan Demir'in arkadaşları verdiği ifadeye göre bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. İzlediğimiz videoda da aracın aniden Furkan'ı sıkıştırıp bariyerlere çarpmasına ve ondan sonra da kazadan hemen 2-3 saniye sonra bir U dönüşü yaparak gelip kaskına çarpıyor" dedi. Aile, başka kimsenin canının yanmaması için zanlıların bir an önce bulunmasını talep ediyor.



"BİR KIZ ARKADAŞIMI TACİZ EDİYORLAR"



Kaza sırasında Furkan Demir'in arkasında olan Emirhan Özdemir, olaydan önce aynı aracın bir başka kadın motosiklet sürücüsünü taciz ettiğini iddia etti. Özdemir "Araba vardı. Bayağıdır bizi takip etti, taciz etti. Bir arkadaşım var, kız, onu taciz ediyorlar. Motorla o arabadan video falan çekmişler kızı. Sonra el hareketi yapmışlar" dedi. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını ve kask kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.