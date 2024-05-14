Küçükçekmece’de dehşet anları: Kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan 61 OF 1903 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.