Küçükçekmece'de kebap dükkanında panik: Bir hafta arayla iki silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 9.01.2026 09:31 Son Güncelleme: 9.01.2026 09:32

Küçükçekmece’de motosikletli şüpheli tarafından içeride müşterilerin bulunduğu kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerine 2 mermi isabet etti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay, saat 00.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Maslak Çeşme Caddesi'ne plakasız motosiklet ile gelen bir kişi kebapçı dükkanının önünde durarak silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

2 MERMİ İSABET ETTİ

İçeride bulunan müşteriler panik yaşarken, saldırı sonrası şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda silahtan çıkan 2 merminin iş yerine isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, aynı iş yerinin bir hafta önce de kurşunlandığı öğrenildi.

