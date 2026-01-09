Küçükçekmece'de kebap dükkanında panik: Bir hafta arayla iki silahlı saldırı!

2 MERMİ İSABET ETTİ

İçeride bulunan müşteriler panik yaşarken, saldırı sonrası şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda silahtan çıkan 2 merminin iş yerine isabet ettiği belirlendi.