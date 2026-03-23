Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de korkutan yangın! 8 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 23.03.2026 23:32

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dumanlar arasında mahsur kalan 8 vatandaşı kurtardı.

Mustafa KAYA
Yangın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katından dumanlar ve ardından yükseldi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın çıkan katta toplam 8 kişi mahsur kaldı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangının meydana geldiği dairede ise büyük çaplı hasar meydana geldi.

