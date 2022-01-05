Küçükçekmece’de LPG’li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı!

Olaya ilk müdahaleyi yapan Cumali Aydoğdu, "Kaynak yapıyorlardı ve başka bir yerden de tiner dökülmüş. O esnada alev almış. Ben de yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. İçerisi tiner dolu olduğu için yetişemedik. Yaralanan olmadı" dedi.