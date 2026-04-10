Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de otel terasında çıkan yangın korkuttu: 2 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 11:40

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin teras katında başlayan yangın nedeniyle iki kişi mahsur kaldı.

Mustafa KAYA
Yangın gece saat 04.00 sıralarında, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Otelin çatısında başlayan yangını fark eden otel çalışanı, otelde kalan vatandaşları uyardı ve tahliye olmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda büyüyen yangını büyümeden kontrol altına almasının ardından söndürdü. Yangın esnasında mahsur kalan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar ambulansın içinde oksijen desteği aldı. Otelin çatısında ise hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

