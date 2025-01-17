Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Küçükçekmece’de sahte alkol operasyonu: 300 şişe içki ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 17.1.2025 16:55 Son Güncelleme: 17.1.2025 17:03

İstanbul Küçükçekmece’de sahte alkol operasyonu: 300 şişe içki ele geçirildi!

İstanbul’da sahte alkol nedeniyle ölümler son dönemlerde büyük artış gösterdi. Küçükçekmece’de ihbar üzerine bir apartmanın bodrum katına yapılan operasyonda ise yaklaşık 300 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız silah yakalandı. Öte yandan Küçükçekmece'de sahte içki içen baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlu Ali Can İnan’da ise görme kaybı oluştu.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
İstanbul Küçükçekmece’de sahte alkol operasyonu: 300 şişe içki ele geçirildi!

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Sahte içkide yaşanan artış dikkat çekiyor. Küçükçekmece'de bir apartmanın bodrum katında sahte içki yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler gece saatlerinde bodrum katına baskın yaptı.

300 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Mehmet Akif Mahallesinde bodrum katına yapılan baskında satışı hazır 300 şişe sahte içki ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan baskında şüpheli Alaattin E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum katında yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BABA ÖLDÜ OĞLUNDA GÖRME KAYBI OLUŞTU

Küçükçekmece'de Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan'da ise görme kaybı oluştu.

Yoğun bakıma alınan baba Ahmet İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İstanbul Küçükçekmece’de sahte alkol operasyonu: 300 şişe içki ele geçirildi!
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