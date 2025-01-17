İstanbul Küçükçekmece’de sahte alkol operasyonu: 300 şişe içki ele geçirildi!

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Sahte içkide yaşanan artış dikkat çekiyor. Küçükçekmece'de bir apartmanın bodrum katında sahte içki yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler gece saatlerinde bodrum katına baskın yaptı.

300 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Mehmet Akif Mahallesinde bodrum katına yapılan baskında satışı hazır 300 şişe sahte içki ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan baskında şüpheli Alaattin E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum katında yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BABA ÖLDÜ OĞLUNDA GÖRME KAYBI OLUŞTU

Küçükçekmece'de Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan'da ise görme kaybı oluştu.

Yoğun bakıma alınan baba Ahmet İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.