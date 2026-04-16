Küçükçekmece’de silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı: Şüpheli gözaltında

Küçükçekmece'de Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde çıkan tartışmada bir şüpheli, silahla 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı yerde inceleme yaptı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Kaçan şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde kısa sürede yakalandı.