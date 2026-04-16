Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı: Şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 16.04.2026 00:42 Son Güncelleme: 16.04.2026 01:15

İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında çıkan tartışmada bir şüpheli, 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Küçükçekmece'de Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde çıkan tartışmada bir şüpheli, silahla 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı yerde inceleme yaptı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde kısa sürede yakalandı.

