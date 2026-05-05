Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! Caniden pes dedirten açıklama: 'Yanlışlıkla vurdum'
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:09 Son Güncelleme: 5.05.2026 10:14

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda 29 yaşındaki Recep Kalbişen’in üzerine kurşu yağdıran şüpheli Ali K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi şok etti. Recep Kalbişen'in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığı ve ifadesinde silahı şüphelinin oğlundan aldığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle ikili arasında husumet bulunduğu belirlendi. İşte korkunç olayın detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesinde 30 Mart tarihinde saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda 3 çocuk babası Recep Kalbişen, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği'nin olayla ilgili başlattığı soruşturmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin Ali K. olduğu tespit edildi. Küçükçekmece ilçesinde saklandığı ev tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Baskında şüpheli Ali K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.

SEN BENİM OĞLUMUN İSİMİNİ NASIL VERİRSİN ?

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Ali K. olayın bir kaza olduğunu iddia ederek bir kavgayı ayırmaya çalışırken Recep Kalbişen'i yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada Recep Kalbişen'in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığını, karakolda verdiği ifadesinde silahı Ali K.'nın oğlundan aldığını söylediğini tespit etti. İkili arasında bu nedenle bir husumet oluştuğu belirlendi. Ali K.'nın Recep Kalbişen'e daha önceki olaydan kaynaklı 'sen benim oğlumun ismini nasıl verirsin' dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

