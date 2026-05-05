Küçükçekmece’de sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! Caniden pes dedirten açıklama: ’Yanlışlıkla vurdum’

SEN BENİM OĞLUMUN İSİMİNİ NASIL VERİRSİN ?

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Ali K. olayın bir kaza olduğunu iddia ederek bir kavgayı ayırmaya çalışırken Recep Kalbişen'i yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada Recep Kalbişen'in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığını, karakolda verdiği ifadesinde silahı Ali K.'nın oğlundan aldığını söylediğini tespit etti. İkili arasında bu nedenle bir husumet oluştuğu belirlendi. Ali K.'nın Recep Kalbişen'e daha önceki olaydan kaynaklı 'sen benim oğlumun ismini nasıl verirsin' dediği öne sürüldü.