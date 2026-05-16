Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü! Vatandaşlar canını zor kurtardı: O anlar iş yerinin kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:57

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, bitişiğindeki binanın üzerine çöktü. Binada bulunan iş yerindekiler ve apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Binanın çöktüğü an ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Cansu Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bina yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın üzerine doğru çöktü.

CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Bitişiğindeki binada o sırada çalışanlar ve müşterinin olduğu bir iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Gürültü ile birlikte iş yerinde bulunanlar ve apartman sakinleri can havliyle kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ölen ya da yaralananın olmadığını belirlerken 1 iş yeri ve apartman güvenlik nedeniyle mühürlendi.

OLAY KAMERADA

Yıkım çalışması sırasında bir anda binanın çökmesi ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanı Muhammed Coşkun, "Börekçideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakika önce dışarıya çıktık. Sonra bina üzerimize düştü. Kaçtık hemen. Canımızı çok zor kurtardık. Kaçmasak içeride gidecektik" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
