Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de yine metrobüs çilesi yaşandı
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:13 Son Güncelleme: 24.12.2024 13:06

Küçükçekmece’de yine metrobüs çilesi yaşandı

İstanbul’da İETT bünyesindeki metrobüslerde arızasız gün geçmiyor. Yine Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Yolcular metrobüs arızası nedeniyle yine mağduriyet yaşadılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Küçükçekmece’de yine metrobüs çilesi yaşandı

Bakımsızlık nedeniyle metrobüslerde meydana gelen teknik arızalar vatandaşı canından bezdirdi. Sık sık yaşanan arızaların bir yenisi de Beylikdüzünde yaşandı. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.

Metrobüsteki arızanın belirlenmesi için kısa süreli yapılan kontrolün ardından arıza giderilmeyince yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi. Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

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Küçükçekmece’de yine metrobüs çilesi yaşandı
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