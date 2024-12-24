Küçükçekmece’de yine metrobüs çilesi yaşandı

Bakımsızlık nedeniyle metrobüslerde meydana gelen teknik arızalar vatandaşı canından bezdirdi. Sık sık yaşanan arızaların bir yenisi de Beylikdüzünde yaşandı. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.

Metrobüsteki arızanın belirlenmesi için kısa süreli yapılan kontrolün ardından arıza giderilmeyince yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi. Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.