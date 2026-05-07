Küçükçekmece’deki kazada genç mühendis hayatını kaybetmişti: Acı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşanan olayda işinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başlamış, yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıkarak mühendis Selvitop'u ezmişti. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Feci kazanın güvenlik ve cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan kamyonetin durakta bekleyen mühendise çarptığı ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Ayrıca cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise kaza yapan şoförün genç mühendisi ambulansa taşıdığı görüntülerde yer alıyor.