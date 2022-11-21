Haberler Yaşam Haberleri Küçükköy (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küçükköy Yeniçarohori’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:31 Son Güncelleme: 21.11.2022 13:31

Küçükköy (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küçükköy Yeniçarohori’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler

Balıkesir'in turistik köyleri arasında bulunan Küçükköy Yeniçarohori gezilecek yerler içinde şirin mekanlar bulunur. Ayvalık'a 7 kilometre uzaklıktaki Küçükköy'de gezilecek yerler, gidenleri hayran bırakacak kadar güzeldir. Sanatçıların atölyelerinin bulunduğu Küçükköy Yeniçarohori'de ne yapılır diye soranlar vardır. Küçükköy kaç günde gezilir ve Küçükköy nerededir sorusu, ziyaret edecekler için önemlidir. Küçükköy'e nasıl gidilir ve nerededir?

Küçükköy Yeniçarohori Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küçükköy Yeniçarohori’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler

Marmara'nın ünlü tatil beldelerinden Ayvalık'ın bir köyü olan Küçükköy Yeniçarohori gezilecek yerler bakımından memnun bırakacak niteliktedir. Küçükköy'de gezilecek yerler içinde, birçok sanat çalışmasının yapıldığı mekanlar bulmak mümkündür. Ayvalık'ın kültür ve sanat merkezi olan Küçükköy Yeniçarohori'de ne yapılır diye düşünenler için çok fazla seçenek vardır. Ziyaretçiler, Küçükköy nerede ve Küçükköy kaç günde gezilir diye sorabilir. Peki bu güzel köye nasıl gidilir? Küçükköy nasıldır?

Küçükköy'de (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler Neler?

Yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil yerlerinden biri olan Ayvalık'a bağlı Küçükköy'de, görenleri mutlu edecek birçok yer bulunur. Bu güzel köye Rumlar, Yeniçarohori adını vermiştir. Bu ismin verilme nedeni ise Fatih Sultan Mehmet döneminde alınan Midilli'yi korumak için Küçükköy'e getirilen Yeniçerilerdir. Yeniçeri Köyü olan bu köye, daha sonra Rumlar yerleşmiş ve adını değiştirmiştir.

Küçükköy, tatilini huzurlu, dingin ve mütevazi yerlerde geçirmeyi sevenler için uygun bir yerdir. Şehrin kalabalığından, gürültüsünden, havasından bunalanlar için bir dinlenme ve soluklanma noktasıdır. Çeşitli sanatçıların çalışmalarını yürüttüğü bu güzel köye, Ayvalık merkezdeki belediye otobüsleri ile rahatlıkla gitmek mümkündür. Köyün tüm güzelliklerine yakından tanık olmak için 1-2 gününüzü ayırmanız gerekir. Oldukça sevimli bir görüntü çizen geleneksel köy evleri ve sokakları sayesinde turistlerin hayranlığını kazanır. Küçükköy'de kesinlikle gezilmesi gereken yerler şu şekildedir:

Sanat Atölyeleri

Kabbak Evi

Köy Camiisi ve Göç Müzesi

Küçükköy Kent Müzesi

Barkhan Müze ve Galeri

Artura

Mandala Atölyesi

Kadınlar Sokağı

Küçükköy Kültür Merkezi

KıraARThane

Küçükköy'de (Yeniçarohori) Neler Yapılır?

Köyde sanat eserlerinin sergilendiği çok sayıda atölye ve galeri bulunur. Sanattan anlayanlara ve ilgi duyanlara yönelik, farklı nitelikte pek çok çalışmayı görmek mümkündür. Artura Gallery'de, Yeniçerilerin bıraktığı kültürden ilham alınarak hazırlanmış aksesuarlar, takılar ve objeler sergilenir. Balkan göçünün ruhunu yaşatan Kent Müzesi ve Sanat Galerisi'nde, Balkanlardan bu topraklara gelen insanların bıraktığı eşyalar vardır. KıraARThane'yi, dijital ortamda sanat ve tasarım yapanların mutlaka görmesi gerekir. Mobil uygulamaların her sürecine destek veren ve meydana gelmesine yardımcı olan küçük bir teknoloji ve eğitim merkezidir. Köydeki çocuklar için kodlama ve dijital tasarım eğitimi verilir. Kabbak Evi'nde, su kabağından yapılmış birbirinden renkli aydınlatma ve süs eşyası bulunur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak
Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti!
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükköy (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küçükköy Yeniçarohori’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA