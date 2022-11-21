Küçükköy (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Küçükköy Yeniçarohori’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler

Marmara'nın ünlü tatil beldelerinden Ayvalık'ın bir köyü olan Küçükköy Yeniçarohori gezilecek yerler bakımından memnun bırakacak niteliktedir. Küçükköy'de gezilecek yerler içinde, birçok sanat çalışmasının yapıldığı mekanlar bulmak mümkündür. Ayvalık'ın kültür ve sanat merkezi olan Küçükköy Yeniçarohori'de ne yapılır diye düşünenler için çok fazla seçenek vardır. Ziyaretçiler, Küçükköy nerede ve Küçükköy kaç günde gezilir diye sorabilir. Peki bu güzel köye nasıl gidilir? Küçükköy nasıldır?

Küçükköy'de (Yeniçarohori) Gezilecek Yerler Neler?

Yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil yerlerinden biri olan Ayvalık'a bağlı Küçükköy'de, görenleri mutlu edecek birçok yer bulunur. Bu güzel köye Rumlar, Yeniçarohori adını vermiştir. Bu ismin verilme nedeni ise Fatih Sultan Mehmet döneminde alınan Midilli'yi korumak için Küçükköy'e getirilen Yeniçerilerdir. Yeniçeri Köyü olan bu köye, daha sonra Rumlar yerleşmiş ve adını değiştirmiştir.

Küçükköy, tatilini huzurlu, dingin ve mütevazi yerlerde geçirmeyi sevenler için uygun bir yerdir. Şehrin kalabalığından, gürültüsünden, havasından bunalanlar için bir dinlenme ve soluklanma noktasıdır. Çeşitli sanatçıların çalışmalarını yürüttüğü bu güzel köye, Ayvalık merkezdeki belediye otobüsleri ile rahatlıkla gitmek mümkündür. Köyün tüm güzelliklerine yakından tanık olmak için 1-2 gününüzü ayırmanız gerekir. Oldukça sevimli bir görüntü çizen geleneksel köy evleri ve sokakları sayesinde turistlerin hayranlığını kazanır. Küçükköy'de kesinlikle gezilmesi gereken yerler şu şekildedir:

Sanat Atölyeleri

Kabbak Evi

Köy Camiisi ve Göç Müzesi

Küçükköy Kent Müzesi

Barkhan Müze ve Galeri

Artura

Mandala Atölyesi

Kadınlar Sokağı

Küçükköy Kültür Merkezi

KıraARThane

Küçükköy'de (Yeniçarohori) Neler Yapılır?

Köyde sanat eserlerinin sergilendiği çok sayıda atölye ve galeri bulunur. Sanattan anlayanlara ve ilgi duyanlara yönelik, farklı nitelikte pek çok çalışmayı görmek mümkündür. Artura Gallery'de, Yeniçerilerin bıraktığı kültürden ilham alınarak hazırlanmış aksesuarlar, takılar ve objeler sergilenir. Balkan göçünün ruhunu yaşatan Kent Müzesi ve Sanat Galerisi'nde, Balkanlardan bu topraklara gelen insanların bıraktığı eşyalar vardır. KıraARThane'yi, dijital ortamda sanat ve tasarım yapanların mutlaka görmesi gerekir. Mobil uygulamaların her sürecine destek veren ve meydana gelmesine yardımcı olan küçük bir teknoloji ve eğitim merkezidir. Köydeki çocuklar için kodlama ve dijital tasarım eğitimi verilir. Kabbak Evi'nde, su kabağından yapılmış birbirinden renkli aydınlatma ve süs eşyası bulunur.