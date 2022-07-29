Kudret Narı Faydaları Nelerdir? Zeytinyağlı Kudret Narı Ne İşe Yarar, Sağlığa Faydası Neler, Kimler Kullanamaz?

Kudret narı, sarı ve turuncu renklerden oluşan pürüzlü bir kabuk içerisinde nar tanelerine benzeyen kırmızı tanelerden oluşmaktadır. Kabakgiller familyasında bulunan bu meyvenin ana vatanı Hindistan'dır. Doğu Asya ve Güney mutfağında sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizde çok fazla bilinen bir meyve değildir. Bu nedenle insanlarımız faydalarından haberdar olamamaktadır. Oysa ki kudret narının insan sağlığı için önemli meyveler arasındadır. Sizler için kudret narının faydaları nelerdir sorusunu araştırdık. İşte detaylar...

Kudret Narının Faydaları Nelerdir?

Hem meyvesi hem yaprakları lif, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan kudret narının bizler için pek çok faydası vardır. Meyveleri taze olarak tüketilmektedir ve bu meyvenin tohumlarından macun ve yağ üretilebilmektedir Hastalık önleyici ve şifalı bir bitki olduğu bilinmektedir. En çok sindirim sistemi hastalıkları için önerilmekte ve özellikle de mide hastalıkları için ilaç olarak kullanılmaktadır.

Bu meyvenin en önemli faydalarından biri de kanser önleyici olmasıdır. Hücre yenileyici özelliği bulunan kudret narı meme kanserini önlemede öne çıkmaktadır. Bağışıklığı güçlendirir ve bu sayede de gribi önler. Bunların dışında da bilinen bir diğer yararı cildi korumasıdır. Cildi güneş ışınlarına karşı korumakta ve bununla beraber ciltteki yanık, egzama ve benzeri durumları gidermektedir.

Zeytinyağlı Kudret Narı Ne İşe Yarar?

Kudret narının birçok tüketim şekli vardır. Bunlardan en çok tercih edilen ise zeytinyağı ile birlikte kullanımıdır. Kudret narı öğütülerek üzerine zeytin yağı dökülür ve bu şekilde tüketilebilir. Böylece iki şifa deposu birlikte insan sağlığı için çok faydalı olabilmektedir. Bu karışım sindirim sistemi problemlerinde çok iyi destekleyicidir. Mide ve bağırsak hastalıklarının önüne geçer.

Kadınların üreme sağlığı açısından da önemli olmaktadır. Üreme organlarında oluşabilecek olan enfeksiyonları engeller. Hemoroide de iyi gelmektedir. Son zamanlarda çoğu insan için problem olan cilt sorunları için de kullanılmaktadır. Böylece ciltteki lekelerin geçmesine yardımcı olur. Bu ve bunun gibi saymakla bitmeyen daha pek çok risk faktörlerinde de etkili olan bir besindir.

Kimler Kullanamaz?

Kudret narının insanlar için birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunun dışında zararları olduğu söylenemez fakat kronik hastalığa sahip olanların ve düzenli ilaç kullananların tüketmemesi gerekir. Kudret narının fazla kullanımı da mide sorunlarına sebep olmaktadır. Çekirdekleri ise zehirlenmelere yol açabilir bu sebeple tüketilmemelidir.