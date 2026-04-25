Kudüs ve Afrika’da kurban kardeşliği

Mirasımız Kudüs Derneği, 2026 Kurban Bayramı kapsamında bu yıl hem Kudüs'te hem de Afrika ülkesi Çad'da kurban organizasyonu gerçekleştireceğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, kurban bağışlarının derneğin www.mirasimiz.org.tr adresi üzerinden ve il temsilcilikleri aracılığıyla yapılabileceği belirtildi. Kurban kesimlerinin yerinde ehil ekipler tarafından İslami usuller gözetilerek gerçekleştirileceği, sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği ve kesim videolarının bağışçılara WhatsApp üzerinden iletileceği ifade edildi. Afrika (Çad) kurban hisse bedelinin 4.500 TL, Kudüs kurban hisse bedelinin ise 42.000 TL olduğu bildirildi. Dernek ayrıca Kudüs'teki yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık ve bayram harçlığı ile de sevindirileceğini duyurdu.

