Kuduz Aşısı Ne Kadar Süre Korur? Kuduz Aşısı Kaç Yıl Korur?

Kuduz virüsü taşıyan ve bulaşma riski yüksek olan kişilerin, kuduz aşısı olması gerekir. Özellikle veterinerlerin, hayvan bakıcılarının ve orman çalışanlarının buna çok dikkat etmesi gerekir. Aşı, üç doz halinde uygulanır; ilk olarak birinci doz, yedi gün sonra ikinci doz ve 21-28 gün sonra da üçüncü doz yapılır. Etki süresi hakkında bilgi edinmek isteyenler için kuduz aşısı ne kadar süre korur veya kuduz aşısı kaç yıl korur merak uyandırıcıdır.

Kuduz Aşısı Ne Kadar Süre Korur?

Kuduz aşısının koruma süresi, aşı türüne ve uygulama şekline bağlı olarak değişir. Koruyucu aşı, kuduz riski yüksek olan kişiler için yapılır. İlk üç doz aşı yapıldıktan sonra, genellikle 2 yıl boyunca koruma sağlar. Kuduz riski devam eden kişiler için ise belirli aralıklarla (2-3 yıl) güçlendirici dozlar önerilir. Bu dozlar, bağışıklığı yüksek seviyede tutar. Virüse maruz kaldıktan sonra uygulanan aşı ise enfeksiyonun yayılmasını önlemek için yapılır. Bu, kuduz virüsüne maruz kalındıktan sonra uygulanır ve hemen bağışıklık sağlar. Aşı serisinin tamamlanmasından sonra bağışıklık uzun süreli olur. Ancak, maruz kalan kişinin daha önce kuduz aşısı olup olmadığına bağlı olarak ek dozlar gerekebilir.

Kuduz riski devam eden kişiler, belirli aralıklarla antikor seviyelerini de kontrol ettirmelidir. Antikor seviyeleri düşükse ek doz aşılar yapılabilir. Aşıya verilen immün yanıt kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde uzun süreli koruma sağlanırken, diğerlerinde ise daha sık güçlendirici dozlara ihtiyaç olabilir.

Kuduz Aşısı Kaç Yılda Bir Olunmalı?

Kuduz aşısının koruma süresi uygulama şekline ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Düzenli aralıklarla antikor seviyelerinin kontrol edilmesi ve gerektiğinde ek dozların yapılması, uzun süreli koruma sağlamada oldukça önemlidir. Genellikle kuduz virüsü taşıyan bir hayvanla temas edildiğinde yapılsa da bazı kişiler için kuduz aşısı önleyici bir önlem olarak da uygulanabilir.

Risk grubu içinde yer alanlara ilk dozun ardından 7. ve 21. veya 28. günlerde toplam üç doz aşı yapılır.

Riskli kişilerin bağışıklığının sürdürülmesi için ise her iki ila üç yılda bir takviye dozu önerilir.